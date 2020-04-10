Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram. ФОТОрепортаж

2877 45

Поліцейські на Київщині вилучили антисептичну продукцію сумнівного походження на суму 320 000 гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"24-річний мешканець міста Бровари розмістив оголошення в месенджері щодо продажу антисептику у великих об’ємах за ціною 300 гривень за літр. Поліцейські вилучили в нього 368 літрів антисептичної рідини на суму в 120 000 гривень. Його "колега" організував продаж антисептиків за ціною 100 гривень за 200 мл. у нього правоохоронці вилучили продукції на суму 200 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Вилучені речові докази направлено на дослідження. Стосовно обох порушників правоохоронці склали адмінпротоколи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зробити експрес-тест на COVID самому неможливо, його роблять тільки лікарі, - Кличко. ВIДЕО

Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram 01
Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram 02
Поліція Київщини вилучила підроблених антисептиків на 320 тис.: продаж здійснювався через Telegram 03

Коронавірус і карантин
карантин контрафакт Нацполіція COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9 Омерзительный
А что значит поддельных? Там спирт ненастоящий? Полиция Киевщины изъяла поддельных антисептиков на 320 тыс.: продажа велась через Telegram - Цензор.НЕТ 2676
показати весь коментар
10.04.2020 14:27
+7 Андрей Дидовик
Пацан решил наварится на лоххах не поделившись.
показати весь коментар
10.04.2020 14:29
+2 koresh68
Нехер цены задирать! При адекватной цене нет смысла подделывать.
показати весь коментар
10.04.2020 14:31
Дивитись коментарі