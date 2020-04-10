Іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за шахрайство, затримано в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що 51-річний іноземець переховувався в Україні з листопада минулого року. Зловмисник пересувався столицею лише на таксі та змінював номери телефону, щоб не видати себе.
Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, чоловік намагався отримати статус політичного біженця.
У результаті проведення правоохоронцями оперативно-розшукових заходів вдалося встановити його місце проживання. Затримали іноземця у Голосіївському районі столиці в орендованій квартирі.
Тривають відповідні слідчі дії для застосування процесуальних процедур та екстрадиції.