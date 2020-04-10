Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Попри всі запроваджені заходи фахівцями ДСНС люди продовжують безконтрольно випалювати суху рослинність на відкритих територіях, від яких вогонь щодня перекидається на лісові масиви, житлові, господарські та адміністративні будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зокрема, 9 квітня о 13:36 до рятувальників надійшло повідомлення про займання сухої трави в с. Світин Житомирського району.

Після прибуття Державної пожежно-рятувальної частини на місце події з’ясувалося, що вогонь від сухої трави з поля поширився на лісосмугу. Горіння відбувалося на загальній площі близько 1 га. Першочергово рятувальники зосередили свої сили на відбиття вогню від лісопосадки. О 14:11 пожежу було локалізовано.

Доки бійці ДСНС поїхали на дозаправку водою, на відстані близько 100 м від місця пожежі хтось знову підпалив лісову підстилку. Одразу на місце події прибули лісівники. Також через вітряну погоду вогонь підійшов до трьох недобудованих дерев’яних будівель. На допомогу були залучені додаткові сили і засоби.

Спільними зусиллями о 17:26 пожежу вдалося ліквідувати та не допустити перекидання полум’я на дерева та будівлі.

На ліквідації надзвичайної події працювало 11 пожежників на двох автоцистернах та 3 лісівники. Причини виникнення обох загорянь наразі встановлюються.

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Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС 01
Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС 02
Рятувальники на Житомирщині не встигли загасити один підпал трави, як громадяни підпалили нову ділянку, - ДСНС 03

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Топ коментарі
+5 экзорцист
... не успели потушить один поджог травы, как граждане подожгли новый участок.
Це не громадяни, а наволоч без мізків. Дозволити стріляти їм по ногах. В голову "бесполезно"
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10.04.2020 15:48
+4 Лариса fb3d953c
Сажать нужно граждан. Где закон об уголовной ответственности? Депутаты ждут пока их подпалят? Где обращение к гражданам по телевизору? Бардак сплошной.
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10.04.2020 15:48
+4 Kulinakus
это подсознательное желание глупого человека " обновить травку" . Еще от одной идиотки слышал " старая травка сгорит и пепел хорошое удобрение" в тот же день поджигательница погибла задохнувшись в дыму своего же сарая.
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10.04.2020 16:00
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