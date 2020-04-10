Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Знову русофобія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова

Совсем плохой стал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії

Ігор Валерійович особисто сказав!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправковий тероризм. Як розгляд "антиколомойського" законопроєкту намагаються затягнути і чи існує план виходу

Зовсім трішки поправимо...

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Читайте на "Цензор.НЕТ": У Разумкова немає дати другого читання "антиКоломойського" законопроєкту: Таблиця з поправками ще не сформована

На правах реклами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зняв заборону на роботу ломбардів та кредитних спілок під час карантину, аптекам рекомендовано працювати цілодобово

На новий лад...

Кінець карантину

Російські гірки

Бункер

Вічний карантин

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