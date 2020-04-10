Російські гірки, золоті правки в закон, кокаїнова русофобія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Знову русофобія
Совсем плохой стал...
Ігор Валерійович особисто сказав!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поправковий тероризм. Як розгляд "антиколомойського" законопроєкту намагаються затягнути і чи існує план виходу
Зовсім трішки поправимо...
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Читайте на "Цензор.НЕТ": У Разумкова немає дати другого читання "антиКоломойського" законопроєкту: Таблиця з поправками ще не сформована
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зняв заборону на роботу ломбардів та кредитних спілок під час карантину, аптекам рекомендовано працювати цілодобово
На новий лад...
Кінець карантину
Російські гірки
Бункер
Вічний карантин
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