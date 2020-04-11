Папа Римський провів хресну ходу на порожній площі Святого Петра: його супроводжували в’язні та лікарі. ФОТОрепортаж

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Увечері в Страсну п'ятницю, яку католицька і протестантська церкви цього року відзначали 10 квітня, Папа Римський Франциск I здійснив хресну ходу майже порожньою площею Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

Зазвичай ця процесія, в якій щороку беруть участь тисячі паломників з усього світу, відбувається біля стін Колізею в Римі. Однак цього року понтифіка супроводжували тільки п'ять в’язнів із тюрми італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п'ять лікарів і медсестер із Ватикану.

Учасники процесії пройшли від обеліска в центрі площі до східців собору. Під час ходи були зачитані медитативні роздуми на тему страждань Христа. Цього року вони були написані в’язнями в тюрмах та родиною жінки, яка стала жертвою домашнього насильства, повідомили у Ватикані.

Після ходи Франциск не виголосив промови чи молитви, як зазвичай, а лише кілька хвилин мовчки помолився. Так він вшанував пам'ять жертв пандемії коронавірусу.

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