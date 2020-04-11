Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі. ФОТО

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Українські літаки продовжують брати активну участь у міжнародній програмі НАТО зі стратегічних перевезень SALIS, у рамках якої рейсом Ан-124 "Руслан" із Китаю до польського міста Вроцлав доставлені тонни медичного обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу, передає Цензор.НЕТ.

"Вантажний літак Ан-124 перевіз кілька тонн терміново необхідного медичного обладнання з Китаю, зокрема 190 тисяч масок і 180 тисяч захисних костюмів. Рейс приземлився 9 квітня у Вроцлаві, Польща, для допомоги в боротьбі в цій країні з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Програма SALIS надає країнам НАТО гарантований доступ до п'яти літаків "Антонова" AN-124 упродовж декількох днів. Дев'ять союзників по НАТО (Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія) беруть участь у цій програмі за підтримки Агентства НАТО із забезпечення і замовлень. Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Галле.

До цього в рамках програми SALIS українські літаки на замовлення НАТО доставили десятки тонн медичного вантажу з Китаю до Чехії та Словаччини.