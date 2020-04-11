Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі. ФОТО

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Українські літаки продовжують брати активну участь у міжнародній програмі НАТО зі стратегічних перевезень SALIS, у рамках якої рейсом Ан-124 "Руслан" із Китаю до польського міста Вроцлав доставлені тонни медичного обладнання, необхідного для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу, передає Цензор.НЕТ.

"Вантажний літак Ан-124 перевіз кілька тонн терміново необхідного медичного обладнання з Китаю, зокрема 190 тисяч масок і 180 тисяч захисних костюмів. Рейс приземлився 9 квітня у Вроцлаві, Польща, для допомоги в боротьбі в цій країні з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Український Руслан доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі 01

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Програма SALIS надає країнам НАТО гарантований доступ до п'яти літаків "Антонова" AN-124 упродовж декількох днів. Дев'ять союзників по НАТО (Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія) беруть участь у цій програмі за підтримки Агентства НАТО із забезпечення і замовлень. Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Галле.

До цього в рамках програми SALIS українські літаки на замовлення НАТО доставили десятки тонн медичного вантажу з Китаю до Чехії та Словаччини.

Коронавірус і карантин
карантин Китай Польща АН COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Люцифер
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ ЛЯГУШКИ
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11.04.2020 13:39
+8 buannaichidh sinn
Якби ж ти був такий розумний 21.04.2019, як зараз...
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11.04.2020 13:55
+5 NavigatorUR
..уважу тебя..баран..сегодня... в честь коронавируса твоего мозжечка !!! Отвечу! Стоимость часа полёта Ан-124 с объёмным но небольшим по весу грузом в пять раз дороже часа грузового В-737 или в четыре В-757. Или ты..тупенькое думаешь , что забитый коробками с весом в 20 тонн Ан-124 дешевле пяти В-737 с весом по 7 тонн? Или ты, убогое думаешь, что коммерсы и фонды способны оплатить прогон такого монстра? Ты хоть знаешь, дурноватое, что в час Ан-124 палит до 13 тонн топлива, а В-737 2.5 тонны? Как же ты так, специалист от абортов до устройства коллайдера такое не усёк? Стареешь наверное?
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11.04.2020 13:59
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