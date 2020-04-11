Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка. ФОТО

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В окупованому РФ Донецьку на Набережній методично крадуть плитку, якою вимощено пішохідні доріжки.

Про це повідомив блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Цвіль ДНР пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка 01

"У Донецьку потихеньку крадуть плитку на Набережній, покладену в минулому ситому житті за часів України. Так цвіль під назвою "ДНР" поступово і зжере місто. Навіть доріжок не залишиться", - написав він у коментарі під фото.

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Цвіль ДНР пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка 02

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Топ коментарі
+37 Nikolai Chizhevsky
русский мир пришел-классика
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11.04.2020 14:04
+21 violator
не скажи . я встречался с девушкой из Луганска ( переехала сюда еще до войны ) так вот из ее наблюдений . если оставить дом без присмотра в Луганске то обнесут в первую же ночь . свои же соседи . если оставить дом без присмотра у нас ( в Полтаве ) то обнесут . наверное . рано или поздно . а может и нет . а их дом в Ивано-Франковске . стоит не один год не тронутый . мало того соседи следят что бы не трогали
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11.04.2020 14:23
+19 Ali Hasan
А у нас зелена пліснява з'їдає Україну.
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11.04.2020 14:10
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