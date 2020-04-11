Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні. ФОТОрепортаж
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За кілька годин до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві, де перебувають хворі на коронавірус пацієнти, прибуло дві бригади швидкої допомоги. Одна з машин була з порожніми носилками.
Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв роботу медиків на камеру.
та что с путыми носилками вернулась, это от простолюдина. обнаглел, начитался официальных алгоритмов и на их основании, - неделю температура под 39, кашель, задышка,... осмелился настаивать на приезде скорой. бригада с трудом отбилась от его назойливых требований сделать тест. еле-еле удрали. вот из-за таких пустых панических вызовов можно ведь и какого-нибудь депутата потерять типо яременко, с не табу насморком в отдельных местах.