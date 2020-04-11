Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні. ФОТОрепортаж

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За кілька годин до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві, де перебувають хворі на коронавірус пацієнти, прибуло дві бригади швидкої допомоги. Одна з машин була з порожніми носилками.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв роботу медиків на камеру.

Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 01
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 02
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 03
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 04
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 05
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 06

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Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 07
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 08Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 09
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 10Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 11
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 12
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 13
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні 14

Фото - Олег Богачук

Коронавірус і карантин
лікарня карантин Олег Богачук COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Борис Козлов 6516a265
нема такої тему у якій Ігор не професіонал Скорые, респираторы, носилки: работа инфекционного отделения Александровской больницы - Цензор.НЕТ 2689
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11.04.2020 15:32
+7 ptn hlo 428037f7
Швидкі, респіратори, носилки: робота інфекційного відділення Олександрівської лікарні - Цензор.НЕТ 7246
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11.04.2020 15:35
+4 Fjall_Raven
та что с путыми носилками вернулась, это от простолюдина. обнаглел, начитался официальных алгоритмов и на их основании, - неделю температура под 39, кашель, задышка,... осмелился настаивать на приезде скорой. бригада с трудом отбилась от его назойливых требований сделать тест. еле-еле удрали. вот из-за таких пустых панических вызовов можно ведь и какого-нибудь депутата потерять типо яременко, с не табу насморком в отдельных местах.
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11.04.2020 15:32
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