"Біля цієї стіни не соромно": чоловік у масці плаче біля Стіни пам'яті в Києві. ФОТО ДНЯ
Журналіст "Радіо Свобода" Андрій Дубчак зробив неймовірно зворушливе фото, на якому перед Стіною пам'яті з іменами загиблих українських воїнів плаче чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубчака у фейсбуці.
"Сидів хлопець і плакав.
Але біля цієї стіни можна. Біля цієї не соромно.
Та й людей не було. Карантин.
Може, тому і прийшов.
Я був зайвим", - написав журналіст у коментарі до знімка.
Читайте також: У Києві не запроваджуватимуть на вихідних комендантську годину, - Кличко