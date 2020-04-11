"Біля цієї стіни не соромно": чоловік у масці плаче біля Стіни пам'яті в Києві. ФОТО ДНЯ

5962 39

Журналіст "Радіо Свобода" Андрій Дубчак зробив неймовірно зворушливе фото, на якому перед Стіною пам'яті з іменами загиблих українських воїнів плаче чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубчака у фейсбуці.

Біля цієї стіни не соромно: чоловік у масці плаче біля Стіни памяті в Києві 01

"Сидів хлопець і плакав.
Але біля цієї стіни можна. Біля цієї не соромно.
Та й людей не було. Карантин.
Може, тому і прийшов.

Я був зайвим", - написав журналіст у коментарі до знімка.

Читайте також: У Києві не запроваджуватимуть на вихідних комендантську годину, - Кличко

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21 Семен Шкаралупа
Дай Боже тобі щастя, чоловіче.
показати весь коментар
11.04.2020 15:42
+20 Nick Valentine
А тварям зеленым стало "соромно"!! За героев Майдана, за войну с рашей!! Выбрали себе своего кумира!! При чем, 73% решило ВМЕСТЕ, что он лучший среди них!! Как можно быть такими ублюдками?!?!
показати весь коментар
11.04.2020 15:43
+16 dfasf sdfsdfs
Зелена влада незабаром заборонить і плакати за загиблими майданівцями...
показати весь коментар
11.04.2020 15:42
Дивитись коментарі