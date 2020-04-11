"Біля цієї стіни не соромно": чоловік у масці плаче біля Стіни пам'яті в Києві. ФОТО ДНЯ

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Журналіст "Радіо Свобода" Андрій Дубчак зробив неймовірно зворушливе фото, на якому перед Стіною пам'яті з іменами загиблих українських воїнів плаче чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Дубчака у фейсбуці.

"Сидів хлопець і плакав.

Але біля цієї стіни можна. Біля цієї не соромно.

Та й людей не було. Карантин.

Може, тому і прийшов.

Я був зайвим", - написав журналіст у коментарі до знімка.

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