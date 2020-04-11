Обвалення в багатоквартирному житловому будинку Запоріжжя: рятувальники евакуювали 15 осіб, ще 40 вийшли самі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, 11 квітня о 12:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію у 3-поверховому житловому будинку на вул.Павлокічкаська в Заводському районі Запоріжжя.
"Прибувши на місце події рятувальники встановили, що відбулося руйнування конструкції будинку на першому поверсі у нежитловому приміщенні з подальшим обрушенням у підвал. Під загрозою опинилися мешканці 2 і 3 поверхів. Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки 15 людей, решта, близько 40 людей - вийшли самостійно. Бійці ДСНС огородили осередок небезпеки та контролюють місце надзвичайної події", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють співробітники поліції та представники органів місцевої влади. Співробітники газової служби перекрили газопостачання для запобігання вибуху. Причина руйнування встановлюється. Ситуація контрольована.
Постраждалих внаслідок події немає. Наразі органами місцевої влади вирішується питання стосовно забезпечення мешканців будинку тимчасовим місцем проживання на час проведення аварійних робіт.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 16 рятувальників.