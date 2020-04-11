Зеленський вшанував пам'ять пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою. ФОТОрепортаж

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Перебуваючи з робочою поїздкою в зоні проведення Операції об'єднаних сил, президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідали меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка-Донецьк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

В ОП нагадали, що цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 "Град" 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 зазнали поранень різного ступеня важкості. Президент ушанував пам'ять загиблих та поклав до меморіалу квіти.

Зеленський вшанував память пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою 01

Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку – командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

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Зеленський вшанував память пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою 02

Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію.

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Зеленський вшанував память пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою 03
Зеленський вшанував память пасажирів обстріляного терористами автобуса в січні 2015 року під Волновахою 04
Фото: ОП

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Топ коментарі
+22 Solo
Не надо Зеленского пускать к таким памятникам - это сплошное лицемерие.
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11.04.2020 16:21
+15 кацахол
Вовік нап'ялив форму. І де він встиг відслужити?
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11.04.2020 16:22
+5 Эдуард Силенко
Можна подумати, що йому на них не по х*й. Лицемірство, піар та брехня.
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11.04.2020 16:27
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