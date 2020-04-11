Зеленський ознайомився із планом розвитку бази "Схід" ВМС України в Бердянську. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Запорізьку область. Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в Азовському морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Як зазначили в ОП, президент оглянув територію Бердянського морського торговельного порту. Тут заплановане створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС Збройних сил України, яка нині дислокується у Миколаєві.

"Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці", – зазначив Володимир Зеленський.

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Цьогоріч, зокрема, розроблять документацію щодо передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міністерства оборони від Міністерства інфраструктури, демонтують окремі об'єкти на цих територіях, проведуть експертну оцінку та розроблять проєктну документацію гідротехнічної споруди, де дислокуватиметься майбутній склад дивізіонів.

Наступного року, поміж іншого, побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.



Фото: ОП