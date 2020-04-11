Морська піхота провела навчання на Херсонщині. ФОТОрепортаж

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Ротні тактичні навчання підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського ВМС ЗС України на Херсонщині відбувалися за участю 1-го окремого батальйону морпіхів, який неодноразово притягувався до виконання завдань в зоні АТО/ООС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зі зв'язків з громадськістю 36-ї ОБМП, заняття проводилися в два етапи — переміщення з району зосередження до вихідного рубежу з подальшим переходом у наступ і наступ роти з ходу з бойовою стрільбою, із залученням розрахунку ЗУ-23-2. Варто зазначити, що ці навчання охопили і вечірній час, для того щоб максимально приблизити до реальності та передбачити всі небезпечні умови.

Відповідно до легенди тренувань, у районі зосередження ворожий БПЛА скинув ВОГ-17, один військовослужбовець отримав поранення. Таким чином, особовий склад підрозділу морської піхоти мав змогу пригадати принципи надання домедичної допомоги в умовах бойових дій.

"Ми отримали бойове розпорядження — знищити взводний опорний пункт противника, зайняти вигідне положення для роти та бути готовими до виконання подальших завдань, — розповів командир роти морської піхоти лейтенант Андрій Камєнєв. — За підсумками тактичних навчань особовий склад показав чітку організацію, злагоджені, оперативні дії та високий професіоналізм. З поставленими завданнями справились в повному обсязі".

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 02
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 03
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 04
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 05

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 07
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 08
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 09
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 10

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 12
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 13
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 14
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 15

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 16
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 17
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 18
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 19
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 20

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Морська піхота провела навчання на Херсонщині 21
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 22
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 23
Морська піхота провела навчання на Херсонщині 24
Фото: facebook.com/36obrmp

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Топ коментарі
+14 18c49ed2
Молодцы ребятки. Так держать! Зеленая пошесть пройдет, а Украина останется.
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11.04.2020 20:17
+10 RobRau
настоящие мужики, которые способны здорова дать под зад русне и их приспешникам-предателям
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11.04.2020 20:18
+1 Алекс Мышкевич
а хлопцям-морпєхам, звісно ж ШАНА !
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11.04.2020 20:21
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