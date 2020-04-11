Бунт у колонії РФ: сотні поранених і повішений в'язень, - ЗМІ. ФОТО

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У Росії у виправній колонії №15 (місто Ангарськ в Іркутській області, Сибір) сталися бунт і пожежа, після яких було виявлене тіло загиблого в’язня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", повідомляють російські засоби інформації з посиланням, зокрема, на уповноваженого з прав людини в Іркутській області Віктора Ігнатенка.

Тіло чоловіка, 1989 року народження, виявили під час розбирання завалів після пожежі, що спалахнула під час бунту. Тіло було виявлене повішеним, є версії як про самогубство, так і про вбивство іншими в’язнями. "Одна з версій, що він співпрацював з адміністрацією", – сказав омбудсмен. За словами Ігнатенка, інших загиблих після бунту в колонії немає.

Кілька незалежних джерел повідомляють про значну кількість поранених, за окремими повідомленнями, таких до 300.

Усього в колонії №15 є понад 1200 в’язнів.

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9–10 квітня кількадесят ув’язнених колонії суворого режиму в місті Ангарськ порізали собі вени на знак протесту проти дій адміністрації і підпалили кілька робочих будівель. До колонії увійшли спецпризначенці, які застосували силу. За фактом заворушень порушено кримінальну справу.

Усі пенітенціарні заклади в Росії на тлі поширення коронавірусної інфекції стали ще менш доступними для зовнішнього контролю, ніж раніше. У більшості колоній заборонені зустрічі з родичами та адвокатами, заблоковано отримання передач.





Фото: росЗМІ