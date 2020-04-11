РПГ-22, гранату Ф-1 із запалом і понад тисячу набоїв вилучили у мешканки Трьохізбенки, - поліція Луганщини. ФОТОрепортаж

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Співробітники карного розшуку, слідчі поліції і вибухотехніки під час перевірки оперативної інформації виявили та вилучили у 46-річної мешканки прифронтової Трьохізбенки Новоайдарського району зброю і боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Луганській області, на місці події правоохоронці вилучили РПГ-22, гранату Ф-1 із запалом, 1 080 набоїв калібру 5.45 мм.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", під час якого слідчим належить встановити, звідки у жінки вибухонебезпечні предмети та навіщо вона їх зберігала.

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