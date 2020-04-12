Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19. ФОТОрепортаж

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Найбільший літак у світі, український Ан-225 "Мрія", увечері 11 квітня здійснив посадку в аеропорту Алмати (Казахстан) на шляху до Китаю, куди відправився за гуманітарним вантажем для європейських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер-акаунт Aeronews.

Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 01

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Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 02
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 03
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 04
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 05

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Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 06
Фото: facebook.com/groups/kazaviation

"11 квітня 2020 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" вилетів із міжнародного аеродрому "Київ-Антонов-2" у перший рейс після модернізації. "Мрія" приєднається до "Русланів" і стане шостим літаком авіакомпанії "Авіалінії Антонова", задіяним у перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п'ять літаків Ан-124-100 "Руслан" виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО і ЄС", - йдеться в повідомленні пресслужби "Укроборонпрому".

Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 07

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Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 08
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 09
Українська Мрія після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19 10
Фото: facebook.com/ukroboronprom

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Коронавірус і карантин
карантин Китай Укроборонпром Мрія ДП Антонов COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 Id 63506d9b
Добре що Мрія в Україні залишилась в 1991, кацапи б її угробили як угробили Буран.
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12.04.2020 01:17
+11 три - пятнадцать
руслан хоть жив остался?
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12.04.2020 01:14
+11 Ernst List
Для начала тому, что самолёт сохранили рабочим.
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12.04.2020 01:22
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