Українська "Мрія" після модернізації вирушила до Китаю за гуманітарним вантажем для боротьби з COVID-19. ФОТОрепортаж

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Найбільший літак у світі, український Ан-225 "Мрія", увечері 11 квітня здійснив посадку в аеропорту Алмати (Казахстан) на шляху до Китаю, куди відправився за гуманітарним вантажем для європейських країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер-акаунт Aeronews.

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Фото: facebook.com/groups/kazaviation

"11 квітня 2020 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" вилетів із міжнародного аеродрому "Київ-Антонов-2" у перший рейс після модернізації. "Мрія" приєднається до "Русланів" і стане шостим літаком авіакомпанії "Авіалінії Антонова", задіяним у перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п'ять літаків Ан-124-100 "Руслан" виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО і ЄС", - йдеться в повідомленні пресслужби "Укроборонпрому".

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Фото: facebook.com/ukroboronprom

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