5 тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі "Європейської Солідарності". ФОТОрепортаж

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У вихідні в офісі партії "Європейська Солідарність" для літніх людей, малозабезпечених сімей, ветеранів АТО/ООС і людей з інвалідністю збирають продуктові набори. Цього разу до них кладуть паски, які отримають 5 000 адресатів.

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти на продукти для наборів збирали через волонтерську платформу "Солідарність". Кожен охочий може внести грошову пожертву і долучитись до цієї ініціативи, яку першим підтримав Фонд Порошенка.

Марина Порошенко, яка разом із дітьми і цієї суботи долучилася до волонтерів, розповіла, що вже втретє за місяць загальнодержавного карантину активісти ГО "Справа громад", "Солідарна молодь", народні депутати та партійці, а також просто небайдужі люди збираються в офісі "Європейської Солідарності" для підготовки продуктових наборів.

"Ми розуміємо, у яких важких умовах опинилися багато родин, які не мають доходів. Коли пенсіонери, люди з інвалідністю перебувають вдома і навіть не можуть придбати необхідного", - сказала вона.

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За її словами, у Фонд Порошенка щодня надходять десятки заяв про допомогу. Загалом на сайті акції вже зареєструвались понад 30 000 людей, які потребують підтримки.

"Ми долучаємося до цієї акції, і вже 8 000 продовольчих наборів, які зібрано за минулі тижні, поїхали і були роздані адресатам", - розповіла Марина Порошенко.

"Сьогодні ми прийшли, щоб зібрати наступну партію - 5 000 продовольчих наборів. До кожного з них напередодні Великодня ми покладемо паску для святкового столу. І дуже сподіваємося, що на кожному столі буде присутня частина цих щирих, позитивних емоцій великої кількості волонтерів, які долучилися до акції", - сказала дружина п’ятого президента України.







