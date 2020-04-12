Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві для контролю карантину поліція вирішила застосувати безпілотники. Перший подібний рейд провели 12 квітня на столичній Оболоні та в Гідропарку.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та парку культури та відпочинку "Гідропарк". З допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлено гучномовці, поліцейські поінформували громадян про необхідність дотримання правил карантину", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів і автопатрулів і де всупереч правилам карантину можуть відпочивати громадяни.

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Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 01
Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 02
Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 03
Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 04
Поліція Києва використовує дрони та катери для контролю режиму карантину 05

Коронавірус і карантин
карантин Нацполіція COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 mrSmith
В церквях искать пробовали?
Или туда дроны не долетают?
Олени винторогие!
Полиция Киева использует дроны и катера для контроля режима карантина - Цензор.НЕТ 544
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12.04.2020 15:55
+5 Fobos
коли собаці нема чого робити вона...
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12.04.2020 15:56
+3 Yurii Sliusarchuk
бабло списує на патрулювання ...
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12.04.2020 16:12
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