У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження. ФОТОрепортаж

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Українців закликали молиться за порятунок від пожежі Чорнобильської Зони відчуження.

Такий заклик розмістила на своїй сторінці в фейсбуці користувач Вікторія Гнатів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми молилися за Австралію, коли вона була у вогні.

Молилися за Нотр-Дам, і за Амазонський ліс, коли горіли вони.
Всі активно постили картинки зі словами жалю і співчуття.

Сьогодні вже 8-й день як горить Чорнобиль. І це наша з вами країна, де всі ваші репости новин і слова співчуття?

Чому ми забули? Чому ми ігноруємо це?
Невже це недостатньо важливо?

Рятувальники восьмий день не можуть погасити вогонь, палають ліси, тварини, будинки!
Деякі села можуть повністю вигоріти! Деякі з них вдалося евакуювати.

Давайте молитися тепер і за Чорнобиль, Україну", - закликала вона.

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У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 01
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 02
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 03
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 04
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 05
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 06
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 07
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 08
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 09
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 10
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 11
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 12
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 13
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 14
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 15
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 16
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 17
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 18
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 19
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 20
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 21
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 22
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 23
У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження 24

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Топ коментарі
+17 Марина Лисицкая
Все говорят про героев врачей и про то как они нам нужны, а про этих людей, которые за копейки тушат радиоактивный лес никто не вспоминает.

Они не меньшие герои чем врачи или атошники, потому что доза радиации это огромные последствия для жизни и здоровья.

Им никто не доплачивает.

Не представляю кто ещё соглашается это тушить и отправляет туда своих близких... Это действительно жертва.
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12.04.2020 18:52
+14 18c49ed2
Там ребята с ног падают от усталости

В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку Чернобыля: Мы молились за Австралию и Нотр-Дам. Уже восьмой день как горит Зона отчуждения - Цензор.НЕТ 8972
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12.04.2020 18:48
+12 Irada
Куда делась пожарная авиация? Год назад на ходу были 4 самолета и 3 вертолета.
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12.04.2020 18:44
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