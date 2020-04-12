У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження. ФОТОрепортаж

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Українців закликали молиться за порятунок від пожежі Чорнобильської Зони відчуження.

Такий заклик розмістила на своїй сторінці в фейсбуці користувач Вікторія Гнатів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми молилися за Австралію, коли вона була у вогні.

Молилися за Нотр-Дам, і за Амазонський ліс, коли горіли вони.

Всі активно постили картинки зі словами жалю і співчуття.

Сьогодні вже 8-й день як горить Чорнобиль. І це наша з вами країна, де всі ваші репости новин і слова співчуття?

Чому ми забули? Чому ми ігноруємо це?

Невже це недостатньо важливо?

Рятувальники восьмий день не можуть погасити вогонь, палають ліси, тварини, будинки!

Деякі села можуть повністю вигоріти! Деякі з них вдалося евакуювати.

Давайте молитися тепер і за Чорнобиль, Україну", - закликала вона.

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