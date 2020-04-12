У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить Зона відчуження. ФОТОрепортаж

Такий заклик розмістила на своїй сторінці в фейсбуці користувач Вікторія Гнатів, передає Цензор.НЕТ.
"Ми молилися за Австралію, коли вона була у вогні.
Молилися за Нотр-Дам, і за Амазонський ліс, коли горіли вони.
Всі активно постили картинки зі словами жалю і співчуття.
Сьогодні вже 8-й день як горить Чорнобиль. І це наша з вами країна, де всі ваші репости новин і слова співчуття?
Чому ми забули? Чому ми ігноруємо це?
Невже це недостатньо важливо?
Рятувальники восьмий день не можуть погасити вогонь, палають ліси, тварини, будинки!
Деякі села можуть повністю вигоріти! Деякі з них вдалося евакуювати.
Давайте молитися тепер і за Чорнобиль, Україну", - закликала вона.
Они не меньшие герои чем врачи или атошники, потому что доза радиации это огромные последствия для жизни и здоровья.
Им никто не доплачивает.
Не представляю кто ещё соглашается это тушить и отправляет туда своих близких... Это действительно жертва.