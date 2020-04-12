Голова Сумської ОДА Грищенко порушив карантин, пресслужба видалила свідчення, - журналістка Адаменко. ФОТО

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Голова Сумської ОДА Роман Грищенко підписував з представниками бізнесу меморандум про співпрацю без маски. Дія відбувалася в громадському місці - будівлі ОДА. Журналістка написала заяву в поліцію.

Про це Олена Адаменко розповіла в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб ви розуміли, Сумська ОДА видалила зі своєї офіційної сторінки відеозапис трансляції підписання Меморандуму з бізнесом, на якому задокументовано, як голова ОДА разом з Дашутіним, Федорченком, Дорошенком і рештою " бізнес-елітою" порушив правила карантину людей", - написала Адаменко.

Журналістка зазначила, що будівля обласної державної адміністрації є громадським місцем.

"До речі, фотки цього ж заходу залишилися і на офіційному сайті ОДА. Також збережені і відеозаписи з брифінгу губернатора Грищенка про "суворий контроль за дотриманням правил карантину в області", - додала Адаменко.

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За словами журналістки, вона написала заяву в поліцію і надала пояснення в письмовому вигляді.

"Сподіваюся, що нашій поліції вистачить складати протоколи не тільки на студентів з Йорданії і алкашів на велосипеді", - підсумувала журналістка.

На офіційному сайті Сумської ОДА та на сторінці ОДА в фейсбуці зазначено, що підписання меморандуму про співпрацю відбулося 10 квітня.

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Нагадаємо, з 6 квітня в Україні заборонено перебувати в громадському місці без захисної маски або респіратора. За порушення загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



