Голова Сумської ОДА Грищенко порушив карантин, пресслужба видалила свідчення, - журналістка Адаменко. ФОТО

Про це Олена Адаменко розповіла в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб ви розуміли, Сумська ОДА видалила зі своєї офіційної сторінки відеозапис трансляції підписання Меморандуму з бізнесом, на якому задокументовано, як голова ОДА разом з Дашутіним, Федорченком, Дорошенком і рештою " бізнес-елітою" порушив правила карантину людей", - написала Адаменко.
Журналістка зазначила, що будівля обласної державної адміністрації є громадським місцем.
"До речі, фотки цього ж заходу залишилися і на офіційному сайті ОДА. Також збережені і відеозаписи з брифінгу губернатора Грищенка про "суворий контроль за дотриманням правил карантину в області", - додала Адаменко.
За словами журналістки, вона написала заяву в поліцію і надала пояснення в письмовому вигляді.
"Сподіваюся, що нашій поліції вистачить складати протоколи не тільки на студентів з Йорданії і алкашів на велосипеді", - підсумувала журналістка.
На офіційному сайті Сумської ОДА та на сторінці ОДА в фейсбуці зазначено, що підписання меморандуму про співпрацю відбулося 10 квітня.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні заборонено перебувати в громадському місці без захисної маски або респіратора. За порушення загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.