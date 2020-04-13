П'яний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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44-річний водій легковика "Audi А6" на перехресті допустив наїзд на жінку-пішохода, яка, попередньо, йшла проїжджою частиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Рівненської області.

Від травм потерпіла померла. Водій, попри скоєне, не зупинився і втік з місця події, через 500 метрів він в'їхав у придорожній стовп.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчими слідчого управління розпочате досудове розслідування. У рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України транспортний засіб вилучено та поміщено на територію Володимирецького відділення поліції.

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Результати освідування показали, що водій перебував за кермом у стані сп’яніння — 3,07 промілле алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі житель Володимирця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Пяний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція 01
Пяний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція 02
Пяний водій на смерть збив 80-річну жінку на Рівненщині і, втікаючи, врізався у стовп, - Нацполіція 03

ДТП
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Топ коментарі
+6 Йцу Кенг 07b0c614
Пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину на Ривненщине и при побеге врезался в столб, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1955
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13.04.2020 10:37
+2 Ali Hasan
Водій був п'яний! Ось вам і наслідок пияцтва. Тепер точно буде сидіти.
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13.04.2020 10:33
+2 Cтарий Кінь
негайно заборонити рух автотранспорту.
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13.04.2020 10:58
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