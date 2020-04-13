Поліцейський автомобіль насмерть збив людину в Києві, чоловік перебігав дорогу в забороненому місці, - Нацполіція. ФОТО

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За попередніми даними, потерпілий перебігав проїжджу частину в забороненому місці. Причини цієї ДТП буде встановлено під час розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"На Харківському шосе водій, керуючи автомобілем Skoda Octavia, скоїв наїзд на чоловіка. На місці події працювали патрульні поліцейські і слідчі головного управління поліції Києва. Також за адресою прибула карета швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Попередньо було встановлено, що водій службового автомобіля рухався по шосе в напрямку вулиці Фанерної, а тим часом пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. Унаслідок наїзду чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер дорогою до лікарні.

Причини і обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть слідчі Державного бюро розслідувань.

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