В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19. ФОТОрепортаж

4707 20

Територію залу прильоту в токійському аеропорту Наріта перетворили на зону з картонними ліжками для міжнародних мандрівників, які очікують результатів тестування на коронавірус.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Тимчасова імпровізована зона очікування з десятками картонних ліжок призначена для тих, чиї друзі та родичі не можуть забрати їх особистим транспортом. Поки люди чекають результати, персонал у захисному спорядженні розносить закуски і воду", - йдеться в повідомленні.

Водночас використання простору в аеропорту Наріта під тимчасовий "табір" викликало критику в японських соціальних мережах: користувачі зазначили, що це може сприяти поширенню коронавірусу, а не стримувати його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірус не такий страшний, як це показують у ЗМІ. Комусь вигідно розганяти істерію. Ситуацію реально нагнітають, - Амелін про COVID-19

В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19 01
В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19 02
В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19 03

Коронавірус і карантин
аеропорт карантин Токіо COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10 133133
у вас из говна памятники делают
показати весь коментар
13.04.2020 12:02
+5 5 копійок
А оманське Брехло розпускало їх на всі 4 сторони.
показати весь коментар
13.04.2020 12:03
+4 133133
Дикари.

Разве для того тесты делаются, чтобы их тратить на всякие измерения ?
показати весь коментар
13.04.2020 12:01
Дивитись коментарі