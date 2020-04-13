В аеропорту Токіо встановили картонні ліжка: на них прибулі чекають результатів тестів на COVID-19. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Тимчасова імпровізована зона очікування з десятками картонних ліжок призначена для тих, чиї друзі та родичі не можуть забрати їх особистим транспортом. Поки люди чекають результати, персонал у захисному спорядженні розносить закуски і воду", - йдеться в повідомленні.
Водночас використання простору в аеропорту Наріта під тимчасовий "табір" викликало критику в японських соціальних мережах: користувачі зазначили, що це може сприяти поширенню коронавірусу, а не стримувати його.
Разве для того тесты делаются, чтобы их тратить на всякие измерения ?