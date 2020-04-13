П'яний водій Mercedes влаштував потрійну ДТП у Дніпрі: двоє осіб загинули, - поліція. ФОТОрепортаж

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Дніпрі загинуло двоє людей - 29-річний водій автомобіля Daewoo Nexia та його 28-річна пасажирка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"ДТП за участю трьох автомобілів сталася 12 квітня близько 21:00 на вул. Набережна Перемоги м. Дніпро. Всі транспортні засоби рухалися Набережною Перемоги в бік площі Перемоги. Як встановили слідчі, водій автомобіля Mercedes Benz скоїв зіткнення із задньою частиною автомобіля Daewoo Nexia, який стояв на червоний сигнал світлофору. Після цього за інерцією Daewoo зіткнувся з автомобілем Skoda Superb, який стояв попереду нього", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водій автомобіля Mercedes зазнав травми голови та був госпіталізований до лікарні. Попередньо, він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Пяний водій Mercedes влаштував потрійну ДТП у Дніпрі: двоє осіб загинули, - поліція 01

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Пяний водій Mercedes влаштував потрійну ДТП у Дніпрі: двоє осіб загинули, - поліція 02
Фото: сайт поліції

ДТП
Дніпропетровськ ДТП
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