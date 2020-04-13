Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції "Янів", горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Прип'яті, - ДАЗВ. ФОТО

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Пожежа в Зоні відчуження оминула Рудий ліс і вийшла до станції "Янів", яка розташована за три кілометри від ЧАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.

Основні осередки пожеж розташовані в районі с. Новий Мир, с. Стара Рудня, с. Кливини та с. Чистогалівка.

"У районі с. Чистогалівка через сильні пориви вітру вогонь перекинувся через мінералізовану смугу та автодорогу і, оминувши ділянку Рудого лісу, "вийшов" до залізничної станції "Янів", - повідомляють у відомстві.

Рятувальники вживають усіх можливих заходів для максимального стримування вогню і недопущення його поширення на лісові масиви. На лівому березі річки Прип'ять жодних загорянь немає

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