Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції "Янів", горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Прип'яті, - ДАЗВ. ФОТО

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Пожежа в Зоні відчуження оминула Рудий ліс і вийшла до станції "Янів", яка розташована за три кілометри від ЧАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.

Основні осередки пожеж розташовані в районі с. Новий Мир, с. Стара Рудня, с. Кливини та с. Чистогалівка.

"У районі с. Чистогалівка через сильні пориви вітру вогонь перекинувся через мінералізовану смугу та автодорогу і, оминувши ділянку Рудого лісу, "вийшов" до залізничної станції "Янів", - повідомляють у відомстві.

Рятувальники вживають усіх можливих заходів для максимального стримування вогню і недопущення його поширення на лісові масиви. На лівому березі річки Прип'ять жодних загорянь немає

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу. Намагаються не допустити переходу вогню на Прип'ять, - глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ємельяненко

Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції Янів, горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Припяті, - ДАЗВ 01
Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції Янів, горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Припяті, - ДАЗВ 02
Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції Янів, горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Припяті, - ДАЗВ 03

Пожежа в зоні ЧАЕС дійшла до станції Янів, горить підстилка на дамбі охолоджувального резервуара Припяті, - ДАЗВ 04

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Топ коментарі
+20 OL SHER 53db4d2e
С приходом бубачки на трон в Украине одна напасть за другой
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13.04.2020 14:55
+17 pompiere
Закон переходу кількості в якість в ретроспективні.
Кількість рукожопих виборців перейшла в якість - обрали рукожопого президента, рукожопу ВР, призначають перепризначають рукожопих міністрів, тощо.
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13.04.2020 15:00
+11 Irada
Сгорела часть радиоактивного Рыжего леса, а нам сообщают, что фон ниже нормы и умный огонь обошел этот участок. Еще вчера там вообще не было ветра, сегодня уже возникли бушующие порывы. Может проще сказать, что больше недели надеялись на не пойми что и тушить начали 3 дня назад, а до этого изображали активность?
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13.04.2020 14:57
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