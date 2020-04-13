Житель Львівщини використовував підроблені дипломатичні номерні знаки і документи на авто за кордоном, - контррозвідка. ФОТО

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Служба безпеки України викрила жителя Львівщини, який використовував підроблені дипломатичні номерні знаки і документи на авто нашої держави за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники спецслужби встановили, що дипломатичні номерні знаки, які використовував українець для свого елітного авто, видані на інший транспортний засіб і не мають жодного стосунку до цього громадянина.

Псевдодипломат використовував підроблені номерні знаки і техпаспорт на своє авто, адже розраховував на спеціальний захист згідно з нормами міжнародного права, дипломатичні привілеї та імунітет.

Наразі встановлюється можлива причетність українця до іншої протиправної діяльності.

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У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.