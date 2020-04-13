Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТОрепортаж

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Приблизно о 19:48 11 квітня Віталій Бездітний їхав на власному Range Rover Набережним шосе в Києві і йому здалося, що водій Б. на BMW, перебудовуючись вправо для повороту на міст Метро, ​​не надав йому перевагу в русі прямо.

На з'їзді з моста в напрямку Броварського проспекту чоловік наздогнав BMW і "з заздалегідь заготовленого невстановленого предмета, бажаючи завдати тілесних ушкоджень Б., пошкодив праве скло передніх дверей транспортного засобу", повідомляє в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор .НЕТ.

Він уточнює, що водій Б. не постраждав - куля пройшла повз.

Вже о 21:00 патрульна поліція зупинила Range Rover, а Бездітного - затримано за підозрою в скоєнні злочину.

Як повідомили в поліції Києва, отримавши орієнтування з маркою і номерними знаками автомобіля підозрюваного, патрульні встановили напрямок руху і зупинили втікача на проспекті Соборності. "Затриманим виявився житель Дарницького району, 1981 року народження, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння хуліганських дій. Під час огляду його автомобіля експерти виявили та вилучили пістолет, який відправили на проведення експертного дослідження", - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

"Під час проведення обшуку автомобіля марки Range Rover співробітники поліції вилучили: предмет, схожий на пістолет, 13 предметів, схожих на патрони, 1 предмет, схожий на патрон 9 мм, розкладний металевий предмет, схожий на телескопічну палицю (кийок), предмет, схожий на ніж, предмет, схожий на гвинтівку №16-Р6307", - повідомив Геращенко.

За його словами, 12 квітня зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Того ж дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України.

"Поки йому пред'явлено звинувачення в хуліганстві з використанням зброї, але якщо в ході слідства з'ясується, що його постріл міг бути смертельним для громадянина Б., то звинувачення може бути перекваліфіковано в статтю 115 - замах на умисне вбивство", - уточнив Геращенко.

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Суд з обрання запобіжного заходу проходить у Дніпровському районному суді. Прокуратура і поліція вимагає обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Віталію Володимировичу Бездітному 39 років. Він працював у міліції, але був звільнений у 2006 році і пішов працювати в приватні охоронні структури. Зараз працює консультантом із безпеки в холдингу "Миронівський хлібопродукт".

Геращенко також повідомив, що в травні 2019 року Віталій Бездітний вже стріляв у іншого водія, але досі не покараний за це. "Щодо цього питання за моїм дорученням проводиться перевірка", - зазначив заступник міністра.









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