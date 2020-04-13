Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТОрепортаж

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Приблизно о 19:48 11 квітня Віталій Бездітний їхав на власному Range Rover Набережним шосе в Києві і йому здалося, що водій Б. на BMW, перебудовуючись вправо для повороту на міст Метро, ​​не надав йому перевагу в русі прямо.

На з'їзді з моста в напрямку Броварського проспекту чоловік наздогнав BMW і "з заздалегідь заготовленого невстановленого предмета, бажаючи завдати тілесних ушкоджень Б., пошкодив праве скло передніх дверей транспортного засобу", повідомляє в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор .НЕТ.

Він уточнює, що водій Б. не постраждав - куля пройшла повз.

Вже о 21:00 патрульна поліція зупинила Range Rover, а Бездітного - затримано за підозрою в скоєнні злочину.

Як повідомили в поліції Києва, отримавши орієнтування з маркою і номерними знаками автомобіля підозрюваного, патрульні встановили напрямок руху і зупинили втікача на проспекті Соборності. "Затриманим виявився житель Дарницького району, 1981 року народження, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння хуліганських дій. Під час огляду його автомобіля експерти виявили та вилучили пістолет, який відправили на проведення експертного дослідження", - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

"Під час проведення обшуку автомобіля марки Range Rover співробітники поліції вилучили: предмет, схожий на пістолет, 13 предметів, схожих на патрони, 1 предмет, схожий на патрон 9 мм, розкладний металевий предмет, схожий на телескопічну палицю (кийок), предмет, схожий на ніж, предмет, схожий на гвинтівку №16-Р6307", - повідомив Геращенко.

За його словами, 12 квітня зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Того ж дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України.

"Поки йому пред'явлено звинувачення в хуліганстві з використанням зброї, але якщо в ході слідства з'ясується, що його постріл міг бути смертельним для громадянина Б., то звинувачення може бути перекваліфіковано в статтю 115 - замах на умисне вбивство", - уточнив Геращенко.

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Суд з обрання запобіжного заходу проходить у Дніпровському районному суді. Прокуратура і поліція вимагає обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Віталію Володимировичу Бездітному 39 років. Він працював у міліції, але був звільнений у 2006 році і пішов працювати в приватні охоронні структури. Зараз працює консультантом із безпеки в холдингу "Миронівський хлібопродукт".

Геращенко також повідомив, що в травні 2019 року Віталій Бездітний вже стріляв у іншого водія, але досі не покараний за це. "Щодо цього питання за моїм дорученням проводиться перевірка", - зазначив заступник міністра.

Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 01

Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 02
Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 03
Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 04
Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 05

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Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 06
Суд обирає запобіжний захід для колишнього міліціонера, який стріляв у Києві в автомобіль, який нібито підрізав його, - заступник голови МВС Геращенко 07

Будні поліції Силовики
Київ Правоохоронні органи стрілянина Геращенко Антон
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Топ коментарі
+11 Юрій Ан
!желая наступления последствий в виде нанесения телесных повреждений..."
Ох как менты своих отмазывать умеют, а может это таки покушение на убийство?
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13.04.2020 17:42
+10 Сергей Иванов 466ed8e6
Бывших ментов не бывает.
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13.04.2020 17:36
+10 volley
В этом событии все прекрасно-начиная с первой фразы- мент ехал на своем Рэндж Ровере!!!!!!! Ну вот и нтересно, откуда у мена бабло на такую машину?????? Тут даже никто не задается этим вопросом, все вроде как само собой разумеющееся! Насос..ой наколядовал? Или жена крутой бизнесмен, как всегда? Вот пока позволяем таким уродам безнаказано воровать, вымогать, закрывать и открывать дела за бабло, до тех пор они себя будут чувствовать почти богами, и творить все, что им на ум всбредет
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13.04.2020 18:17
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