Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова. ФОТО

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Волонтер Наталія Юсупова збирає допомогу пожежникам, які вже 10 днів борються з вогняною стихією в Зоні відчуження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

"Вночі сестра воїна АТО, який зараз у Чорнобильській зоні, там де вже 10 днів вирують пожежі, написала мені, що близько 400 осіб гасять жахлив пожежа. Як вони сплять прямо в машині, сплять на вулиці, як горять села, як люди ризикують життям. Клубок у горлі. Вчора я дізналася які є потреби і вже сьогодні ми з подругою зібрали вантаж майже 200 кг і відправили в Чорнобильську зону. Купили обприскувачі на 15-13 тис., генератор - 7500 тис., сплатила 50 сухпайка - 13 тис., 100 кг вже їде із Запоріжжя в Чорнобиль, купили захисні халати для медиків 30 шт. - 7200 тис., ще 50 штук були у мене, відправила на пальне 6 тис., відправили багато нових футболок, мильно-рильного, кава, чай, солодке, захисні окуляри і купили 200 масок. Вантаж вийшов майже 200 кг і витратили 52 тис. грн. Ще встигли в госпіталь завезти пораненим продукти. Із сухпайками із Запоріжжя майже 300 кг зібрали. Але це не все. Замовила ще респіратори від диму, обприскувачі завжди потрібні на 16 літрів, захисні маски. Прошу приєднуйтесь, вже згоріло 12 сіл і багато території. Як все отримаю, будемо знову відправляти в зону пожежі. Всі звіти у мене на сторінці. Дякую за кожну копійку. Картки для допомоги 5218 5722 2178 3579 Приват і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова", - сказано в повідомленні.



















