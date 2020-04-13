Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України. ФОТО

3275 15

У західній частині країни проходять планові тактичні навчання військових частин і підрозділів десантно-штурмових військ, Сухопутних військ і Повітряних сил Збройних сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування і різні тактичні дії в гірській місцевості", - сказано в повідомленні.

Дії підрозділів десантно-штурмових військ забезпечуватимуть бойові літаки Повітряних сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 79-ї ОДШБр виконують програму парашутних стрибків, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"Закликаємо громадян не хвилюватися! Ці заходи підготовки здійснюються з урахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв'язку з карантином. Десантно-штурмові війська, як і інші підрозділи Збройних сил України, і далі підвищують свою бойову майстерність для захисту громадян і територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.

Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України 01
Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України 02
Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України 03
Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України 04

Оборона
Міноборони вишкіл ЗСУ
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4 Pawlo Kit
Валерій Ананьєв1 квітня
Моя країна нагадує великий дерев'яний човен, повний жирних ненаситних щурів, які весь час прогризають у ньому дірки, а екіпаж власними силами їх латає і латає. Так і пливемо із року в рік. Одні весь час задовольняють власні потреби надміру, а інші по коліно у воді намагаються хоч якось тримати все на плаву.
Це стосується не лише політиків з чиновниками. Серед щурів також немало представників українського бізнесу з відсутнім відчуттям громадянської відповідальності.

Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що Yakaboo допомагає зайти в Україну російському пропагандистському видавництву Альпіна, яке видало «Інтерв'ю с Путіним»? Не просто продає їх книги, а став їх партнером в широкому сенсі цього слова. Від друку до реалізації. Чим загрожує повному знищенню тих невеликих досягнень українського книжкового ринку, які з'явились за останні роки.

Так от, у нас є для вас новини.

Поки Yakaboo бореться з коментарями небайдужих громадян, робить вигляд, "що нічого не відбувається і продовжує антиукраїнську діяльність, ми зі своєї сторони намагаємось робити максимум, що в наших силах. На минулому тижні відправили два запити до "Міністерство культури та інформаційної політики України" та "Держкомтелерадіо", з вимогою включити Альпіну до санкційного списку видавництв. Сьогодні надіслали запит до "Рада національної безпеки і оборони України". Підготувати запити нам допомогла юркомпанія "Міллер, юридична компанія".

Оскільки Yakaboo ігнорує здоровий глузд і їм все одно з ким працювати аби платили, ми спробуємо заблокувати саму "Альпіну" через законодавство.

Але, враховуючи сьогоднішню неоднозначну позицію української влади стосовно росії, я не можу бути впевненим, що видання пропагандистської літератури буде вагомим аргументом для заборони "Альпіни" в Україні. Тому закликаю усіх небайдужих громадян разом із нами бойкотувати інтернет-магазин Yakaboo - #бойкотYakaboo

Три місяці тому я відкликав свою книгу з цього магазину; співпрацю з Yakaboo припинило одне з найбільших українських видавництв «
показати весь коментар
13.04.2020 19:58
+3 Ukrainets UA
Поставили українського хлопця охороняти склад зі зброєю. Підходять до нього: - А чё вы тут охраняете? - Кулемети, автомати, гвинтівки... - А чё ж ты мне все это рассказываешь? Может я лазутчик? Автоматна черга. - Ти бач, яка сука!
показати весь коментар
13.04.2020 20:31
+2 Pawlo Kit
«Наш Формат»; також вийшли з Yakaboo видавництва «Видавництво Білка» та «Моя КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ»; компанія « ROZETKA» прибрала зі свого сайту усі книги українофобного видавництва «Альпіна».

Перспектива жити в здоровій країні і відповідальність має переважати жлобське відчуття ненаситності.

Ще раз звертаюсь до компанії Yakaboo з проханням зрозуміти хибність позиції по співпраці з пропагандистським російським видавництвом. А поки що - #бойкотYakaboo . Якщо ви думаєте, що проблема заглухне сама по собі, ви помиляєтесь - полум'я буде тільки розгоратися, пауза була викликана лише юридичною підготовкою.

Прошу підтримати акцію, протест, чи як вам хочеться назвати всю цю історію, лайком коментарем та репостом.

P.S. Трохи пізніше скину в коментарі фото запитів.

#бойкотYakaboo
показати весь коментар
13.04.2020 19:59
Дивитись коментарі