Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України. ФОТО

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У західній частині країни проходять планові тактичні навчання військових частин і підрозділів десантно-штурмових військ, Сухопутних військ і Повітряних сил Збройних сил України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування і різні тактичні дії в гірській місцевості", - сказано в повідомленні.

Дії підрозділів десантно-штурмових військ забезпечуватимуть бойові літаки Повітряних сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ ЗСУ.

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"Закликаємо громадян не хвилюватися! Ці заходи підготовки здійснюються з урахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв'язку з карантином. Десантно-штурмові війська, як і інші підрозділи Збройних сил України, і далі підвищують свою бойову майстерність для захисту громадян і територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні.







