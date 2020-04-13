Пришвартований в Одесі санітарний катер "Сокаль" підготували для хворих COVID-19. ФОТОрепортаж

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Санітарний катер "Сокаль" призначений для пошуку, евакуації та порятунку постраждалих у морі. Він розділений на медичну частину і частину для екіпажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Міноборони АрміяInform, з огляду на сьогоднішню ситуацію із захворюванням на коронавірус у разі необхідності на катері можна буде розмістити певну кількість хворих.

На території Практичної гавані знаходиться чимало кораблів. Для того, щоб обмежити пересування хворого за КПП військової частини та його контактування зі здоровими людьми, було ухвалене рішення у разі потреби для ізоляції інфікованих використовувати санітарний катер "Сокаль". Після прибуття хворого на борт цього судна буде проведено його огляд, забір необхідних зразків для аналізів. На основі даних медичні працівники приймуть рішення про подальшу тактику його лікування, госпіталізацію чи ізоляцію.

Зазначається, що на "Сокалі" є два ізолятори, один з яких загальний, а інший для тяжких хворих. Він обладнаний душовими кабінами, операційною, де можна проводити лікувальні процедури, приладами, які фіксують пульс, тиск, температуру. Катер забезпечено дезінфекційними засобами, а також всіма необхідними медикаментами для надання допомоги. Для того, щоб екіпаж та хворі не ходили на загальний камбуз, на борту організовано відповідне харчування.









Фото: armyinform.com.ua

Нагадаємо, перший летальний випадок від коронавірусної хвороби зафіксовано 12 квітня в Одеській області, померла мешканка м.Подільськ. 67 осіб на Одещині мають підтверджений діагноз захворювання COVID-19.

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