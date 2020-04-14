Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. ФОТО

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Станом на 7 ранку в Чорнобилі немає відкритого вогню. Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Пожежна авіація (3 літаки, 3 гелікоптери) протягом 13 квітня здійснила 227 скидів (538 т. води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У свою чергу заступник голови МВС Антон Геращенко подякував рятувальникам: "Щиро дякую сотням наших пожежників, які щодня ризикуючи життям і здоров'ям зупиняли вогонь! Все буде добре!".

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Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки 01
Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки 02
Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки 03

Пожежі в зоні ЧАЕС
МВС пожежа Геращенко Антон
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Топ коментарі
+10 ALEX SUROVV
При Парашенку лось, корова и козел сожгли 5 складов с боеприпасами самые большие в Европе. До сих пор виновников не нашли
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14.04.2020 10:20
+9 Підлога Маккартні
Вот шо не говорите, а при Порошенко такого не было!!! Зебилы, вы зачем лес возле Чернобыля подпалили? Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки - Цензор.НЕТ 173 Пожары в Чернобыле: открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки - Цензор.НЕТ 4186
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14.04.2020 10:16
+8 Підлога Маккартні
Только щирий зебіл може свідомо шкодити своїй державі та громадянам Пожежі в Чорнобилі: відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки - Цензор.НЕТ 3980
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14.04.2020 10:24
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