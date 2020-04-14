Кабмін у зміненому Держбюджеті скоротив у 27 разів витрати на природоохоронні заходи, - нардепка "Голосу" Василенко. ФОТО

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13 квітня Верховна Рада ухвалила неадекватний бюджет.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("Голос"), член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко, передає Цензор.НЕТ.

"Через постійний моніторинг ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні не було часу написати звіт про робочий день сьогодні (13 квітня. - Ред.). А сьогодні (13 квітня. - Ред.) в Раді немає особливо чим пишатися. Ну, по-перше: Прийняли неадекватний бюджет. Неадекватний, бо гробить цілі галузі. Про освіту і культуру писали найбільше, бо там -10 млрд. Прощавай гуманітарний фронт протидії російській агресії", - заявила вона.

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"Про екологію майже зовсім не писали. А там скорочення не менш тотальні і не менш алогічні. Перед цифрами нагадаю, що Україна палає. Що скоро літо і стануть явні всі наслідки кліматичних змін. Простою мовою: засухи, забруднене повітря, брак питної води, наше з вами здоров‘я і таке інше. Але все це не спинило наш уряд, який скоротив бюджет природоохоронних заходів до - увага! – 16 500 000 грн. Тобто на 433 800 000 грн (у 27 разів. - Ред.). А вони цього року, ой, якими актуальними є, особливо в частині про скорочення викидів і забруднення повітря. А далі ще скорочення. Мінус 256 100 000 з управління Зоною відчуження. Дуже актуальне скорочення, коли 10-й день горить Чорнобиль. Але це не все по радіації. Радіаційними відходами будуть ще рік труїтися і жителі м. Кам‘янське, де забрали всі 45 млн грн, які раніше виділялись на приведення у безпечний стан об’єктів колишнього уранового виробництва "Придніпровський хімічний завод". Ну а що? Ще рік потерплять, стільки ж уже терпіли", - додала Василенко.

"У бюджеті при цьому є і плюси. В плані виділення додаткових коштів. Наприклад, на МВС. Плюс 195 млн грн. Куди піде ця сума? Сподіваюсь, що не лише на відловлювання злосних порушників карантину: ну там батьків з дітьми в парку, пенсіонерів, які вийшли за подихом повітря, чи громадян на полюванні за дефіцитними масками. З ухваленням законопроєкту про підвищення штрафів за підпал і порушення норм пожежної безпеки у лісах для Нацполіції є ще одне завдання. Нарешті розібратися і притягнути до відповідальності тих, хто винен у тому, що Україна горить! За бюджет не голосувала. Бо це не бюджет країни, яка веде боротьбу з агресором, коронавірусом і вогнем одночасно! Уряд або щось знає, або писав це в бульбашці власних ілюзій!" - резюмувала нардепка.





