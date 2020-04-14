У Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа в трансформаторній підстанції. ФОТОрепортаж

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На вулиці Ревуцького в Києві рятувальники ліквідували пожежу в трансформаторній підстанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

14 квітня об 11:08 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Ревуцького, 40, що в Дарницькому районі столиці, виникла пожежа.

"Як виявилося, сталося загоряння у трансформаторній підстанції. Оскільки підстанція перебувала під високою напругою, пожежникам довелося зачекати знеструмлення.

Об 11:45 рятувальники отримали допуск до гасіння від бригади ДТЕК "Київські електромережі"" та не гаючи часу відразу ж приступили до її ліквідації.



Вже об 11:57 рятувальники локалізували пожежу, та о 12:03 ліквідували на площі 15 м кв. за допомогою ГПС-600", - сказано в повідомленні.



Фото: сайт ДСНС

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Зазначається, що на місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 рятувальників особового складу. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Жертв і постраждалих немає.