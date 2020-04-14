Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який "торгував" держпосадами. ФОТОрепортаж

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Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який "торгував" держпосадами. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Полтавщини припинили протиправну діяльність шахрая, який "торгував" посадами в органах державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

За попередньою версією слідства, чоловік представлявся працівником Кабінету Міністрів України та пропонував посади за певну суму в органах державної влади.

Зокрема він пропонував посади державних службовців кандидатам з Полтавської та Харківської областей. При цьому за свої "послуги" він просив від 10 000 до 30 000 доларів США.

Псевдопрацівника виявили у центрі Києва по вулиці Інститутській під час отримання ним неправомірної вигоди. Побачивши працівників правоохоронних органів, чоловік намагався втекти на транспортному засобі, але йому це не вдалося.

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Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який торгував держпосадами 01
Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який торгував держпосадами 02

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Топ коментарі
+31 wake up-UA
Полиция в Киеве задержала с погоней псевдосотрудника Кабмина, "торговавшего" госдолжностями - Цензор.НЕТ 340
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14.04.2020 15:48
+29 саша паламарчук
Конкурентів Єрмака прибирають.
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14.04.2020 15:46
+21 Kolja Stambulskij
Это как брательника ермака повязали??
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14.04.2020 15:46
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