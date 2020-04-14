Понад 8000 респіраторів розіслали по лікарнях за ці вихідні, - волонтер Шипович. ФОТОрепортаж

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У лікарні Тернопільщини, Запоріжжя, Луганщини, Кіровоградщини та інших областей волонтери відправили понад 8000 респіраторів.

Про це в групі в Facebook Emergency Razom fundraiser for Ukraine against COVID-19 повідомила волонтерка і блогерка Люба Шипович, передає Цензор.НЕТ.

Як говориться в повідомленні, "волонтери на місцях все передали лікарям, надсилають фото, пишуть звіти. Це неймовірно, який масштаб нам вдалося розгорнути, завдяки роботі з партнерами Пацієнти України, Nova Ukraine, Kohorta, Ukrainians Without Borders - Українці без кордонів, БМГО" рідне місто "(Oksana Ivantsiv)".

Лікарні, які отримали респіратори:

КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня",

Заліщицька центральна комунальна районна лікарня,

Тернопільський ЦЕМД

Шполянська центральна районна лікарня імені братів Коломійченків,

Шаргородська ЦРЛ,

Могилів-Подільська ОЛІЛ,

Чернівецький ЦЕМД,

Кіровоградська обласна лікарня

Центральна міська лікарня м. Кропивницького,

Долинська центральна районна лікарня,

КНП "Вінницька центральна районна клінічна лікарня"

КНП "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради",

КНП ЦПМСП Чортківської райради,

КНП "Сєверодонецька міська багатопрофільна лікарня",

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних".

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Надіслано:

FFP2 530 штук Запоріжжя

FFP2 500 штук Тернопіль-Заліщики

FFP2 800 штук Тернопіль-ЦЕМД

FFP2 700 штук Черкаси-Шполянська

FFP2 500 штук Чернівецька ЦЕМД

FFP2 900 штук Кіровоградська обл

FFP2 900 штук Кіровоградська міська

FFP2 425 штук Кіровоградська-Долинська

FFP3 743 штук Вінниця - Вінницька районна

FFP3 350 штук Вінниця - Вінницька обласна дитяча

FFP3 300 штук Тернопіль - Чортків

FFP3 200 штук Луганськ - Сєвєродонецьк

FFP3 250 штук Херсонська міська

FFP2 600 штук Вінниця - Шаргородська (оплачено )

FFP2 400 штук Вінниця - Могилів-Подільський (оплачено )







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