Загиблого на Донбасі українського воїна Леоніда Скакуненка поховають 15 квітня на Дніпропетровщині. ФОТО

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15 квітня, в селі Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області, об 11.00 в провулку Войкова почнеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Леонідом Скакуненком (позивний Барон).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці 93-ї ОМБ.

Леонід Скакуненко, 1987 року народження, солдат, навідник механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 12 квітня вранці в зоні проведення операції Об'єднаних Сил у Луганській області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу наших позицій.

Леонід Скакуненко народився 22.04.1987 року. Мав середню освіту. У 2014 був призваний по мобілізації в НГУ. Надалі уклав контракт зі Збройними силами, з вересня 2017 воював у складі 93-ї бригади вже третю ротацію. Брав участь у бойових діях поблизу Новотроїцького, Новоселівки Другої, в околицях Кримського.

У нього залишилися сестра, дружина і син від першого шлюбу.

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