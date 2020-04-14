На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР. ФОТО 18+

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Під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний старший солдат роти спецпризначення. Ще 8 військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"14 квітня 2020 близько 11 год. 40 хв. під час проведення планових навчальних стрільб із 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета. Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які перебували неподалік від міномета, зазнали тілесні ушкодження різного ступеня", - сказано в повідомленні.

ДБР проводить розслідування за ч. 2 ст. 414 ККУ - порушення правил поводження зі зброєю.

Слідчі оглядають місце події, допитують учасників та очевидців того, що сталося, проводять слідчі експерименти.

Розслідуванням керує військова прокуратура Донецького гарнізону військової прокуратури об'єднаних сил.

На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР 01

На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР 02
На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР 03
На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР 04

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Топ коментарі
+39 Привет
Миномет не может взорваться...взорвалась мина в стволе миномета...
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14.04.2020 18:47
+17 Люцифер
99.9%
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14.04.2020 18:51
+14 valentyna 7f6f0f14
такое уже было. Президенты меняются, но проблемы нет
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14.04.2020 18:49
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