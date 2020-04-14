На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР. ФОТО 18+

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Під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний старший солдат роти спецпризначення. Ще 8 військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"14 квітня 2020 близько 11 год. 40 хв. під час проведення планових навчальних стрільб із 82-мм міномета, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномета. Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які перебували неподалік від міномета, зазнали тілесні ушкодження різного ступеня", - сказано в повідомленні.

ДБР проводить розслідування за ч. 2 ст. 414 ККУ - порушення правил поводження зі зброєю.

Слідчі оглядають місце події, допитують учасників та очевидців того, що сталося, проводять слідчі експерименти.

Розслідуванням керує військова прокуратура Донецького гарнізону військової прокуратури об'єднаних сил.





