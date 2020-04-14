Гігантський літак "Мрія" доставив із Китаю до Польщі рекордний вантаж для боротьби з COVID-19. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДП "Антонов".
"Мрія" вилетіла з китайського аеропорту "Тяньцзінь" 13 квітня, де в неї завантажили близько 100 тонн медикаментів, тестів для проведення лабораторних аналізів, медичних масок та інших засобів захисту загальним обсягом майже 1 тис. куб. м.
"За всю історію авіації такий обсяг вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака", - зазначає підприємство.
Після завантаження найбільший у світі транспортний літак здійснив переліт до Варшави з приземленням на маршруті в аеропорту "Алмати" (Казахстан) для дозаправки пальним і відпочинку екіпажу.
У повідомленні наголошується, що вказаний рейс було виконано Ан-225 після технічного обслуговування і модернізації літака, на замовлення компанії Chapman Freeborn Aircharting Ltd (Велика Британія).
Згідно з даними підприємства, до теперішнього часу авіакомпанія "Авіалінії Антонова" вже перевезла понад 1,4 тис. тонн вантажу з Китаю в різні країни Європи, Америки, Близького Сходу.
Перший рейс доставки вантажів для боротьби з коронавірусом Ан-225 "Мрія" виконав 11 квітня.