Поліція припинила акцію протесту підприємців Білгорода-Дністровського проти закриття ринку на карантин. ФОТО

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Правоохоронці Білгорода-Дністровського Одеської області припинили незаконну акцію великої групи підприємців, які мітингували 14 квітня біля адмінбудівлі мерії проти закриття на карантин через поширення коронавірусної інфекції продовольчого ринку.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 50 місцевих підприємців зібралися під стінами мерії з вимогою не закривати продуктовий ринок на карантин. До учасників акції звернувся виконувач обов'язків міського голови (Віктор Грозов. - Ред.), який пояснив, що рішення про припинення роботи ринку ухвалено комісією з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і зумовлено посиленням заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що правопорядок та безпеку громадян забезпечували співробітники Білгород-Дністровського відділу поліції, які роз’яснили присутнім основні положення постанови Кабінету Міністрів України щодо посилення вимог карантину та закликали розійтися.

Громадяни, що зібралися на площі біля адмінбудівлі, дослухалися до рекомендацій правоохоронців.

Поліцейські, зокрема, нагадали присутнім, що з 6 квітня громадянам заборонено ходити вулицями більше ніж удвох, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей до 14-ти років. Також заборонено відвідування зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон. Винятком є ​​вигул домашніх тварин однією людиною або службова необхідність.