Рукавички, маски і кабінки для людей з температурою: як проходять парламентські вибори в Південній Кореї. ФОТОрепортаж

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Очікується, що на сьогоднішніх парламентських виборах у Південній Кореї проголосують мільйони громадян. Але на тлі спалаху коронавірусу це не зовсім типові вибори.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Серед заходів, яких обов'язково мають дотримуватися виборці, соціальне дистанціювання (щонайменше 1 метр у черзі) і носіння рукавичок і масок. У разі відсутності останніх, їх роздають на вході до виборчої дільниці.

Виборцям також міряють температуру. Будь-яка людина з температурою вище 37,5 градуса має проголосувати в спеціальній кабіні.

На виборчій дільниці всі кабінки регулярно дезінфікують.









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Станом на 3 годину дня проголосувало вже 56,5% південнокорейців. Ця цифра охоплює голосування поштою, яке також передбачено.