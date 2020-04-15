Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори. ФОТОрепортаж

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Величезні черги біля станцій метрополітену та довгі автомобільні затори на в'їзді в місто утворилися в Москві 15 квітня через запровадження режиму спецперепусток.

Про це повідомляєDW,  передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські перевіряють цифрові перепустки, необхідні для пересування по місту на громадському, особистому або службовому транспорті.

У соцмережах з'явилися численні повідомлення з коментарями і критикою з цього приводу. Поліцейські перевіряють перепустки на всіх станціях московського метро. Так, на станції "Біломорська" всім, хто прийшов, перевіряють двоє співробітників поліції: вони дивляться паспорти в розгорнутому вигляді, а також вбивають код перепустки в планшет. Аналогічна ситуація спостерігається і на станції "Річковий вокзал". В автобусах таких перевірок поки немає.

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Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 01
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 02
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 03
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 04

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Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 05
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 06
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 07
Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 08Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори 09

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Топ коментарі
+48 саша паламарчук
Так пофіг, що аж невдобно.
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15.04.2020 11:32
+41 Envoy
Радует . Заслужили .
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15.04.2020 11:31
+38 Огусто
Первый день режима спецпропусков в Москве: огромные очереди в метро и километровые пробки - Цензор.НЕТ 5948
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15.04.2020 11:34
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