Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори. ФОТОрепортаж

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Величезні черги біля станцій метрополітену та довгі автомобільні затори на в'їзді в місто утворилися в Москві 15 квітня через запровадження режиму спецперепусток.

Про це повідомляєDW, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські перевіряють цифрові перепустки, необхідні для пересування по місту на громадському, особистому або службовому транспорті.

У соцмережах з'явилися численні повідомлення з коментарями і критикою з цього приводу. Поліцейські перевіряють перепустки на всіх станціях московського метро. Так, на станції "Біломорська" всім, хто прийшов, перевіряють двоє співробітників поліції: вони дивляться паспорти в розгорнутому вигляді, а також вбивають код перепустки в планшет. Аналогічна ситуація спостерігається і на станції "Річковий вокзал". В автобусах таких перевірок поки немає.

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