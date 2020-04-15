Перший день режиму спецперепусток у Москві: величезні черги в метро і кілометрові затори. ФОТОрепортаж

Про це повідомляєDW, передає Цензор.НЕТ.
Поліцейські перевіряють цифрові перепустки, необхідні для пересування по місту на громадському, особистому або службовому транспорті.
У соцмережах з'явилися численні повідомлення з коментарями і критикою з цього приводу. Поліцейські перевіряють перепустки на всіх станціях московського метро. Так, на станції "Біломорська" всім, хто прийшов, перевіряють двоє співробітників поліції: вони дивляться паспорти в розгорнутому вигляді, а також вбивають код перепустки в планшет. Аналогічна ситуація спостерігається і на станції "Річковий вокзал". В автобусах таких перевірок поки немає.