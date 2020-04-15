Церква XIX століття згоріла на Буковині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Церква Святої Параскеви Сербської розташовувалася в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням пресслужбу ДСНС.
Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 3 год. 38 хв.
"На момент виявлення пожежі місцевими жителями вогнем була охоплена майже вся споруда. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що будівля була повністю дерев'яною", - повідомили рятувальники.
Площа пожежі становила 650 кв. м. Вогонь повністю знищив церкву. Причини пожежі наразі встановлюються.
Вижницька РДА опублікувала у фейсбуці відео пожежі.