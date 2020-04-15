Воїн 3-го окремого полку ССО Ігор Вівчаренко загинув внаслідок вибуху міномета під час стрільб 14 квітня в зоні ООС. ФОТО

4478

Вчора, 14 квітня, об 11.40 під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області, внаслідок вибуху 82-мм міномету загинув 24-річний Ігор Вікторович Вівчаренко, старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗС України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби 3-го ОПСП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"14 квітня в зоні проведення ООС, при виконанні обов’язків служби загинув військовослужбовець 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Під час проведення планових занять з вогневої підготовки загинув оператор групи спеціального призначення старший солдат Вівчаренко Ігор Вікторович. Командування та особовий склад 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго висловлюють щирі співчуття близьким та рідним загиблого" - зазначається у повідомленні.

Дивіться також: На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8 поранено, - ДБР. ФОТО 18+

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.