Поворозник назвав "брехливою" інформацію про отримання ним хабаря: "Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно". ФОТО

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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник стверджує, що ніколи не брав хабарів, бо це "суперечить його життєвим і професійним поглядам і принципам".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За вчорашній ситуації:

  1. Хабарів не брав.
    2. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях.
    3. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня.
    4. Підозру ніхто не оголошував.
    5. Викликаний, У ЯКОСТІ СВІДКА, на допит у п’ятницю", - написав чиновник.

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Поворозник назвав брехливою інформацію про отримання ним хабаря: Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно 01

Поворозник також зажадав від правоохоронних органів розібратися з поширенням неправдивої інформації в ЗМІ.

"Ще раз підкреслюю: мені приховувати немає чого! Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами та буду вимагати публічного розгляду справи!" - додав він.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника із $60 тис., а в мерії Києва тривають обшуки.

Поворозник назвав брехливою інформацію про отримання ним хабаря: Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно 02
Поворозник назвав брехливою інформацію про отримання ним хабаря: Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно 03

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Топ коментарі
+17 AbOriginal_UA
Такой честный, что наверное, на пенсию уйдёт по воде....
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15.04.2020 12:45
+10 Eugen Mk
Ято ему, канешна, не верю, но в топорность и заказуху работы органов - запросто.
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15.04.2020 12:46
+9 Kolja Stambulskij
отпускайте невиноватый он это Татьяна Чорновол все украла и всех убила
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15.04.2020 12:45
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