У Києві невідомі підірвали банкомат і викрали готівку, - поліція. ФОТО

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У Києві співробітники Національної поліції розшукують зловмисників, які в Святошинському районі столиці підірвали банкомат і викрали касети з готівкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що близько другої години ночі в столичну поліцію звернулася жінка, яка сказала, що нібито троє невідомих чоловіків у магазина на вулиці Покотила підірвали банкомат.

У Києві невідомі підірвали банкомат і викрали готівку, - поліція 01

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Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу територію, вибухонебезпечних речовин або предметів виявлено не було. За попередньою інформацією поліції, злочинці спочатку зафарбували фарбою камери відеоспостереження, після чого підірвали вуличний банкомат, забрали звідти касети з готівкою і зникли в невідомому напрямку.

У Києві невідомі підірвали банкомат і викрали готівку, - поліція 02

За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Правоохоронці працюють над встановленням підозрюваних осіб.

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Топ коментарі
+9 Vadym Tsyrkalyuk
пенсионеры забрали свою 1000
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15.04.2020 13:39
+4 Ihor Liapun f20e8dd7
Это Коломойский решил вернуть свои деньги частями.
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15.04.2020 14:03
+3 Nikolay Bilyi
Нужно срочно прекратить пополнять банкоматы наличкой!
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15.04.2020 13:39
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