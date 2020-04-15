Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Для боротьби з коронавірусною інфекцією Україна передала Італії другу партію гуманітарної допомоги. Сьогодні на світанку вантаж із дезинфікуючою рідиною вилетів до Риму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Це друга партія гуманітарної допомоги для італійців. Загальною вагою 5 тонн. Як і раніше, вона містить засоби дезинфекції, які повністю відповідають міжнародним стандартам. Італійська сторона цінує нашу допомогу. А ми сподіваємося, що спільними зусиллями подолаємо епідемію в Україні та світі", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів 01
Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів 02
Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів 03

Зазначається, що гуманітарну допомогу до Італійської Республіки МВС України направляє відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського від 3 квітня 2020 року № 129 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2020 року № 381-р. Вантаж супроводжують співробітники ДСНС України.

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Нагадаємо, 8 квітня Україна вже відправила в Італію п'ять тонн спеціальних санітайзерів для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників.

Коронавірус і карантин
Італія карантин МВС гуманітарна допомога COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+20 Mykhailo Stepanov
Если мы доживем до того дня когда против Авакова будет судебное разбирательство, можно не сомневаться что он спокойно будет жить на своей вилле в Италии
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15.04.2020 13:55
+17 Гыг с Вами
а шо только на италии белый свет клином сошелся? Украина отправила в Италию второй борт с 5 тоннами санитайзеров - Цензор.НЕТ 8582а ну да,еще албанские пляжи...
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15.04.2020 13:55
+14 Привет
Какое счастье...а для украинца такая бутылочка в АТБ стоит почти 100 гривен..
Осел ты президент чего? Италии или Украины?? Ты за какой народ и каких врачей должен переживать в первую очередь??
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15.04.2020 14:00
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