Україна відправила до Італії другий борт із 5 тоннами санітайзерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Для боротьби з коронавірусною інфекцією Україна передала Італії другу партію гуманітарної допомоги. Сьогодні на світанку вантаж із дезинфікуючою рідиною вилетів до Риму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Це друга партія гуманітарної допомоги для італійців. Загальною вагою 5 тонн. Як і раніше, вона містить засоби дезинфекції, які повністю відповідають міжнародним стандартам. Італійська сторона цінує нашу допомогу. А ми сподіваємося, що спільними зусиллями подолаємо епідемію в Україні та світі", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.







Зазначається, що гуманітарну допомогу до Італійської Республіки МВС України направляє відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського від 3 квітня 2020 року № 129 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2020 року № 381-р. Вантаж супроводжують співробітники ДСНС України.

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Нагадаємо, 8 квітня Україна вже відправила в Італію п'ять тонн спеціальних санітайзерів для дезінфекції лікарень і рук медичних працівників.