Спецкапсулу для транспортування заражених COVID-19 винайшли в Україні. ФОТО

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В Україні виготовили спеціальну капсулу, в якій зможуть перевозити хворих на коронавірус, не наражаючи на загрозу зараження медперсонал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", ідея належить доктору Ростиславу Валіхновському.

Зазначається, що за допомогою цього герметичного пристрою медики і реанімобіль будуть захищені від інфікування.

Як розповів один з ініціаторів створення капсули Олексій Борсало, перший зразок створили за сім днів на заводі в Кременчуці. Після цього його віддали до Полтавської лікарні. Там лікарі протестували його в кареті "швидкої допомоги". Уже сьогодні капсулу привезуть до Києва, випробовувати її будуть у клініці Валіхновського.

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Одна така капсула важить 16 кілограмів. Вона виготовлена ​​з герметичного матеріалу. Має маску, прилади для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. За допомогою вмонтованих рукавичок-манжетів медики зможуть проводити будь-які процедури без контакту з пацієнтом. Вартість одного пристрою - близько 45 тисяч гривень.