CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Поліцейські вимагали 20 тисяч гривень від місцевого жителя за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Правоохоронці затримали майора і капітана поліції в Лимані біля райвідділу під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 10 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Наразі затриманим повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою, перевіряється можлива причетність до справи інших правоохоронних органів.