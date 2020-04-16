У Чорнобильській зоні гасять осередки тління в 4 лісництвах, радіація - в нормі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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У Зоні відчуження станом на 12:00 16 квітня відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється ліквідація осередків на тліючих пнях і залишках деревини. Радіаційний фон у межах норми і не перевищує природних фонових значень.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється проливка та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини в осередках Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв", - йдеться в повідомленні.

На боротьбу з пожежею залучено 530 осіб та 103 од. техніки, з них від ДСНС 425 осіб і 90 од. техніки, в тому числі 2 вертольоти.

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Зазначається, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).







Нагадаємо, пожежа в Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня.