"Слуга народу" Дубінський хоче скасувати "антиконституційні" зміни до Регламенту ВР: зареєстрував постанову. ДОКУМЕНТ

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Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський вніс у Раду постанову про скасування змін до Регламенту щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Про це він написав у себе в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зареєстрував постанову про скасування антиконституційних змін до Регламенту ВР, ухвалених за вказівкою зовнішньої ліквідаційної комісії України", - написав він.

Слуга народу Дубінський хоче скасувати антиконституційні зміни до Регламенту ВР: зареєстрував постанову 01

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Топ коментарі
+24 Who's Here
Дубинский хочет отменить "антиконституционные" изменения в регламент ВР: зарегистрировал постановление - Цензор.НЕТ 6955
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16.04.2020 15:51
+12 Виктор Ямской
Обычным зебилом. Выбрали по приколу.
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16.04.2020 15:53
+9 Коваленко Егор
А гадит в нашем!
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16.04.2020 15:57
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