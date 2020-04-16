"Слуга народу" Дубінський хоче скасувати "антиконституційні" зміни до Регламенту ВР: зареєстрував постанову. ДОКУМЕНТ

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Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський вніс у Раду постанову про скасування змін до Регламенту щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.

Про це він написав у себе в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Зареєстрував постанову про скасування антиконституційних змін до Регламенту ВР, ухвалених за вказівкою зовнішньої ліквідаційної комісії України", - написав він.

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